الرئيس الأوكراني يزور موانئ دبي العالمية

دبي (الاتحاد)

زار الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، والوفد المرافق له، المقر الرئيس لموانئ دبي العالمية في جبل علي بدبي، حيث التقى سلطان أحمد بن بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية وعدداً من المسؤولين في الشركة.

دارت المباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون، والاستفادة من خبرات موانئ دبي العالمية في تنمية قطاع الخدمات اللوجستية البحرية في أوكرانيا وإمكانية مشاركة موانئ دبي العالمية في امتياز ميناء «يوزني» الحكومي والتعاون في مجال أتمتة إجراءات الجمارك، وغيرها من الفرص.

وكانت «موانئ دبي العالمية» قد وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع حكومة أوكرانيا لتعزيز وتسهيل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير القدرات اللوجستية، وذلك في إطار دورها العالمي في نقل خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في قيادة نمو التجارة العالمية.

وأشاد بن سليم بمساعي الرئيس الأوكراني والحكومة لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، من خلال وضع القوانين التي تنظم وتسهل التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأعرب عن الاهتمام بإنشاء المناطق الحرة والصناعية وترقية الموانئ وتطوير الخدمات التي تعزز نمو الأعمال في أوكرانيا، مؤكداً الاستعداد لتقديم المساعدة وتوظيف خبرات الإمارات لتحقيق ذلك ليس فقط في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، إنما أيضا في تطوير منظومة العمل الجمركي لضمان سلاسة التدفقات التجارية وتطوير المواهب المحلية. وقال، «يسرنا الترحيب بالرئيس بيترو بوروشينكو في ميناء جبل علي، حيث انطلقت تجربتنا وخبرتنا في تطوير المناطق التجارية واللوجستية المتكاملة وتوسعت على مر السنوات لتشمل كافة مناطق العالم بدعم وتوجيه من قيادتنا الرشيدة، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.

يعد الموقع الجغرافي لميناء جبل من العوامل الرئيسة التي ساهمت في ازدهاره وحولته إلى بوابة رئيسة للتجارة في المنطقة، ونرى أن المنافذ الأوكرانية على البحر الأسود تتمتع بنفس الإمكانات التي تؤهلها لتكون مركزاً رائداً للتجارة، كما أن أوكرانيا لديها قطاع لوجستي واعد وزاخر بفرص النمو المستدام في ظل مناخ اقتصادي مشجع مدعوم بالسياسات المحلية والخارجية المناسبة. وأضاف، «إن موانئ دبي العالمية مستعدة لمشاركة خبراتها في تطبيق الحلول التقنية المبتكرة لإجراءات الجمارك، وتطوير الأنظمة الذكية التي توفر الانتقال السلس للبضائع عبر الحدود، ونسعى إلى تعزيز شراكتنا مع حكومة أوكرانيا ومساعدتها على دفع نمو اقتصادها، والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة للتجارة على البحر الأسود، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تطوير بنية تحتية فعالة وخدمات لوجستية فائقة ووسائط نقل متعددة على امتداد سلسلة التوريد مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة لتحقيق النمو المستدام والمربح».

ويشار إلى أن موانئ دبي العالمية تتمتع بوجود قوي على البحر الأسود، من خلال تشغيل محطة«كونستانتا» في رومانيا، وهي مرفق متطور عميق المياه يتميز بموقع جغرافي استراتيجي.