الإمارات تعيد تأهيل مركز الدفاع المدني في عدن

عدن (وام)

افتتح اللواء الركن شلال علي شايع مدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن امس مركز الدفاع المدني فرع حي عمر المختار بمديرية الشيخ عثمان بعد استكمال إعادة تأهيله ورفده بأحدث المعدات وذلك بدعم من دولة الإمارات.

وتوجه شلال في كلمة له خلال حفل الافتتاح بالشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على وقوفها الدائم إلى جانب إدارة أمن عدن واشرافها المباشر على سير عملية تأهيل المباني والمنشآت الأمنية وحرصها على رفد الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات وإعادة تأهيل هذا المبنى الذي يعد مبنى الدفاع المدني الخامس في عدن علاوة على الكثير من المنشآت الأمنية والحيوية التي كان للإمارات الفضل في تجهيزها.

حضر الافتتاح قائد كتيبة الأمن الخاصة الرائد أبو مهتم ومدير شرطة الشيخ محمد صالح مطيع ونائب مدير الدفاع المدني سلطان سالم مجاهد وقائد مركز عمر المختار وعدد من القيادات الأمنية بعدن.

وواصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أعمالها الإغاثية والإنسانية في حضرموت عبر تقديم مساعدات غذائية لأهالي العيص وفلك بمديرية المكلا وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع الحياة للأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها بلادهم.