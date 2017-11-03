قطر تقترض 1.4 مليار ريال عبر أذون خزانة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.4 مليار ريال (376.6 مليون دولار) موزعة على 3 آجال مختلفة. ووفق البيانات المنشورة على موقع المركزي القطري، الخميس، فإن الإصدار الأول تبلغ قيمته 550 مليون ريال وبعائد 2.26%. وحسب المركزي القطري، يبلغ أجل الإصدار 3 أشهر على أن يستحق في 1 فبراير المقبل. ويبلغ الطرح الثاني نحو 750 مليون ريال بعائد 2.45%، ويستحق أجلها خلال 6 أشهر، تنتهي في 1 مايو 2018. وتابع المركزي: «تبلغ حصيلة الطرح الثالث نحو 100 مليون ريال لأجل 9 أشهر، تستحق في 1 أغسطس لعام 2018، وسجل العائد عليها 2.52%».

وباع البنك المركزي ما قيمته 550 مليون ريال من الأذون، البالغ أجلها 3 أشهر بعائد 2.26%، و750 مليون ريال من أذون الأشهر الستة بعائد 2.45%، و100 مليون ريال من أذون الأشهر التسعة بعائد 2.52%. في الشهر الماضي، باع البنك ما قيمته 500 مليون ريال من الأذون لأجل 3 أشهر بعائد 2.26%، و350 مليون ريال من أذون 6 أشهر بعائد 2.47%، و150 مليون ريال من أذون 9 أشهر بعائد 2.60%.