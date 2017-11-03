فيصل النقبي ( الفجيرة )

منحت «ثنائية» البرازيلي صاموئيل روزا نقطة غالية لحتا أمام دبا الفجيرة، في إعادة لسيناريو إياب الموسم الماضي الذي انتهى بالنتيجة نفسها، كما أنه التعادل الثالث على التوالي بين الفريقين، اللذين لم ينجحا في كسر القاعدة في المواجهات الأخيرة بعصر الاحتراف، وخرج كل منهما بـ «نقطة» رفعت رصيده «النواخذة» إلى 8 نقاط، و«الإعصار» إلى 4 نقاط.

وقدمت المباراة المثيرة نجماً من كل فريق، وفرض روزا نفسه نجماً لحتا بـ «الثنائية الثانية» على التوالي في مرمى دبا الفجيرة، ورفع أهدافه إلى «الرقم 4» في مرمى فهد محمد، والهدف 14 في مشواره مع «الإعصار» في دوري المحترفين، كما أنها «الثنائية البرازيلية الثانية لحتا، بعد ثنائية فرنادو جابريل في لقاء الشارقة بالجولة الرابعة.

كما نجح المغربي إدريس فتوحي، في فرض نفسه أيضاً أحد نجوم اللقاء لفريقه، وأحرز هدفه الأول في البطولة هذا الموسم، من ضربة جزاء في الدقيقة 15، وصنع الهدف الثاني لزميله السنغالي ديالو في الدقيقة 47، ليرفع رصيده في الدوري إلى 8 أهداف منها هدفان لفريقه الحالي و6 أهداف لمصلحة عجمان فريقه السابق.

وشهد اللقاء تنافساً شرساً على أرضية الملعب، وتقدم حتا بعد جملة فنية رائعة، عندما أهدى فرناندو إلى روزا كرة رأسية، يضعها برأسه في مرمى فهد محمد في الدقيقة 11، ويعود دبا الفجيرة سريعاً بضربة جزاء سددها إدريس فتوحي، وعزز «النواخذة» تقدمه بالهدف الثاني عن طريق السنغالي ديالو الذي سجل هدفه الثالث على التوالي أمام الظفرة والوصل وحتا، ويمنح روزا لفريقه هدف التعادل برأسية متقنة.