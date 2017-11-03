الأمم المتحدة: مقتل 23 مدنياً في ليبيا خلال أكتوبر

نيويورك (د ب أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توثيق مقتل 23 مدنيا خلال شهر أكتوبر الماضي وإصابة 38 آخرين، وذلك نتيجة للأعمال العدائية التي تشهدها البلاد. وذكرت البعثة، في تقرير على موقعها الرسمي، أن من بين الضحايا 11 رجلا و3 نساء. وأشارت البعثة إلى أن ضربات جوية تسببت في وفاة 12 مدنيا، وبقية الحالات كانت نتيجة مخلفات الحرب والمتفجرات وإطلاق ناري عشوائي.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعا عسكريا بين قوات المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، وجماعات مسلحة، بالإضافة إلى الانفلات الأمني الذي تشهده معظم المدن الليبية. ولم تشر البعثة الأممية إلى عمليات القتل والإعدام خارج إطار القانون، والتي كان آخرها في بلدة الابيار غربي بنغازي والتي راح ضحيتها 36 شخصا أعدموا بالرصاص، رغم أن الأمم المتحدة ودولا مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا نددت بهذه الحادثة وطالبت بالتحقيق فيها.