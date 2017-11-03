الجيش يحبط هجوماً إرهابياً ويقتل 5 «تكفيريين» في سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس، إحباط محاولة للهجوم على أحد نقاط الارتكازات الأمنية والقضاء على خمسة «تكفيريين» وإصابة ستة من العناصر الإرهابية شمال سيناء. وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس: «واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية إحكام سيطرتها الأمنية على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، حيث تمكنت القوات من إحباط محاولة فاشلة للهجوم على إحدى نقاط الارتكازات الأمنية». وأضاف: «نتيجة ليقظة عناصر التأمين، واستعدادهم القتالي العالي، تم رصد محاولة تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة لمحيط الكمين، ومبادرتهم بإطلاق النيران، ما أدى إلى فرار تلك العناصر والاختباء في أماكن قريبة، وعلى الفور قامت القوات الجوية بمطاردة واستهداف العناصر الإرهابية الهاربة، وتمكنت من قتل 5 تكفيريين وإصابة 6 آخرين، وتدمير سيارة دفع رباعي، ومبنيين حاولت تلك العناصر الاختباء بداخلها». واختتم المتحدث العسكري بيانه، قائلًا: «هذا وتواصل عناصر القوات المسلحة عملياتها لتطهير سيناء من براثن الإرهاب الغادر».

على صعيد آخر، قضت محكمة النقض المصرية أمس برفض الطعن المقدم من نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي، واثنين آخرين على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم باقتحام وإتلاف مبنى رئاسة جامعة الزقازيق، وتأييد الحكم. وكانت محكمة جنايات الزقازيق، قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين وعلى رأسهم محمد سعيد محمد مرسي العياط نجل شقيق مرسي في القضية رقم 18076 لسنة 2013 قسم الزقازيق، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، لتعطيل أحكام الدستور والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.