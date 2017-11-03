تظاهرات فلسطينية حاشدة بالذكرى المئوية لـ «وعد بلفور»

غزة، رام الله (الاتحاد)

تظاهر آلاف الفلسطينيين أمس في مدن رام الله ونابلس والخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفي قطاع غزة في الذكرى المئة لوعد بلفور البريطاني الذي مهد لقيام دولة إسرائيل، مطالبين بريطانيا بالاعتذار عما ارتكبته.

وفي لندن، تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حفل عشاء، مؤكدة أن بلادها تشعر «بالفخر» بسبب «الدور الريادي» الذي لعبته في إقامة دولة إسرائيل.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهته بريطانيا بالاعتراف بـ «الخطأ التاريخي» الذي شكله إعلان بلفور تجاه الشعب الفلسطيني، متخوفا من أن يكون حل الدولتين «بات تحقيقه مستحيلا مع مرور الوقت».

في رام الله، رفع المتظاهرون لافتات باللغتين العربية والانجليزية منها «وعد من لا يملك لمن لا يستحق». وسار المتظاهرون من دوار عرفات في المدينة إلى مقر المجلس الثقافي البريطاني القريب.