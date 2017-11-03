«نوت 8» مبيعات تتجاوز مليون وحدة

سول (د ب أ)

تجاوزت مبيعات جهاز «جالاكسي نوت 8» لشركة سامسونج للإلكترونيات مليون وحدة بعد مرور 48 فقط من طرحه في السوق المحلية.

وأوضحت سامسونج أن مبيعات جهاز «جالاكسي نوت 8» تجاوزت مليون وحدة في السوق المحلية حتى أول نوفمبر الجاري، حسبما أفادت وكالة (يونهاب) للأنباء.

وكانت سامسونج قد تلقت الحجوزات المسبقة ل «جالاكسي نوت 8» بدءاً من 15 سبتمبر الماضي، وبدأت مبيعاتها بشكل رسمي في يوم سبتمبر.

وكانت الحجوزات المسبقة لـ«جالاكسي نوت 8» قد بلغت 850 ألف وحدة.

ويحافظ الجهاز على صدارته من بين الهواتف المحمولة في السوق المحلية منذ طرحه. وتعتزم سامسونج للإلكترونيات طرح «جالاكسي نوت 8» باللون الذهبي اليوم الجمعة، تزامناً مع طرح «أيفون 8» في السوق المحلية، بحسب يونهاب.