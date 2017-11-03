صمود الشعاب المرجانية رهن بتراجع التلوث

واشنطن (أ ف ب)
اعتبرت دراسة، نشرت في مجلة «ساينس ادفانس»، أن شعابا مرجانية يمكنها أن تصمد أمام احترار معتدل لمياه المحيطات، لكنها عاجزة عن ذلك لدى حصول ارتفاع كبير ومفاجئ للحرارة بتأثير من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، التي تهدد الأنظمة البيئية.
واستنتج باحثون أن بعض المرجان حول جزر كوك في مياه المحيط الهادئ الباردة، تتمتع بتعديلات جينية تسمح لها بتحمل درجات حرارة أعلى، ما يساعدها في التكيف بسرعة أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة إلا أن ذلك ليس كافياً للصمود أمام التغير المناخي الحاصل راهناً.
|
ولمعرفة كيف يمكن للشعاب المرجانية في جزر كوك الصمود أمام التغير المناخي في العقود المقبلة، استخدم علماء عمليات محاكاة حسابية استندت إلى توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
|
وتعرضت الشعاب المرجانية في السنوات الثلاث الأخيرة لظاهرة الابيضاض التي تؤدي إلى نفوقها.