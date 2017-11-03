«نيكي» يقفز إلى أعلى مستوياته في 21 عاماً

طوكيو (رويترز)

واصل المؤشر نيكي الياباني صعوده القوي ليصل إلى مستوى جديد هو الأعلى في 21 عاماً أمس الخميس، قبل عطلة طويلة، مع إقبال المستثمرين على أسهم شركات التعدين، وغيرها من الشركات، مثل هوندا موتور وسوني، بالإضافة إلى الآفاق القوية للأرباح.

وأغلق المؤشر القياسي في بورصة طوكيو مرتفعاً 0.5 بالمئة عند 22539.12 نقطة، بعدما بلغ 22540.25 نقطة، وهو أفضل مستوى إغلاق له منذ أواخر يونيو حزيران 1996. وخلال الأسبوع ارتفع المؤشر 2.4 بالمئة في ثامن مكسب أسبوعي على التوالي، وأطول موجة صعود، منذ بدء إصلاحات رئيس الوزراء شينزو آبي الاقتصادية أواخر 2012. وستغلق أسواق اليابان يوم الجمعة بمناسبة عطلة. وتفوق قطاع التعدين في أدائه، حيث ارتفع مؤشره اثنين بالمئة.

وقفز سهم هوندا 5.2 بالمئة، بعدما رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بالكامل 2.8 بالمئة، في الوقت الذي تتوقع فيه بيع المزيد من السيارات والدراجات النارية هذا العام.