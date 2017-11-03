اللوفر أبوظبي يفتح باب التسجيل لعضوية «أصدقاء الفن»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اللوفر أبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج عضوية «أصدقاء الفن - اللوفر أبوظبي»، الذي سيتيح لأعضائه فرصة ليكونوا جزءاً من مسيرة هذا المتحف العالمي الذي سيشكل علامة فارقة في تاريخ المتاحف. وسيحظى أعضاء «أصدقاء الفن - اللوفر أبوظبي» بمجموعة متنوعة من المزايا الحصرية، وسينظّم «أصدقاء الفن - اللوفر أبوظبي» على مدار العام برنامجاً مميزاً من الفعاليات والأنشطة والأحداث التي ينحصر حضورها فقط على الأعضاء وعائلاتهم، ويشمل ذلك الاطلاع لأول مرة على مقتنيات وأعمال المعارض الأربعة المؤقتة التي يستضيفها المتحف كل عام.

ويقدم برنامج «أصدقاء الفن - اللوفر أبوظبي» لأعضائه فرصةً استثنائيةً لزيارة متحف اللوفر أبوظبي عدة مرات لاستكشاف كل ما هو جديد، كما يمكن لأعضاء البرنامج الاختيار من بين فئتين من العضوية، إذ يمكنهم التسجيل في «عضوية+1»، التي تتيح لهم زيارة المتحف مجاناً برفقة ضيف واحد أو «عضوية+5»، التي تتيح لهم زيارة المتحف وبرفقتهم خمسة أشخاص محددين. ويمكن للأعضاء وضيوفهم كذلك الدخول مجاناً إلى متحف اللوفر في باريس.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «يُعد «أصدقاء الفن - اللوفر أبوظبي» منصةً فريدةً تحثّ على التنوير الثقافي والفني، كما تشجع على خوض غمار الاستكشاف والتجارب الجديدة، وإننا على ثقة تامة بأنه سيجسد مكاناً مثالياً للالتقاء والتواصل بين أعضاء مجتمع عالمي يضم المهتمين بالفنون وسط أجواء التفاهم الثقافي المتبادل والانفتاح على الثقافات الأخرى، ويوفر برنامج العضوية في «أصدقاء الفن - اللوفر أبوظبي» الاطلاع حصرياً على المجموعات الفنية الاستثنائية».