المسح الاقتصادي في الفجيرة يستهدف 1232 منشأة

الفجيرة (الاتحاد)

نظم مركز الفجيرة للإحصاء، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، برنامجاً تدريبياً للباحثين في المسح الاقتصادي 2017 بقاعة الاجتماعات بالمركز. ويشارك بالمسح في الإمارة 8 باحثين ميدانيين، موزعين على مختلف المناطق.

وأوضح الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء: أن المسح الاقتصادي يأتي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ويختص بعينة من المنشآت العاملة في إمارة الفجيرة تبلغ 1232 منشأة، منها 849 منشأة في بلدية الفجيرة والمناطق التابعة لها، و383 منشأة في بلدية دبا والمناطق التابعة لها. وأوضح مدير المركز، أن الأهداف الرئيسة للمسح، هو جمع وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية، تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتحديد قيمة الإنتاج من النشاط الرئيس والأنشطة الثانوية، ومعرفة قيمة الاستهلاك الوسيط - مستلزمات الإنتاج - من السلع والخدمات المستخدمة في الإنتاج ومعرفة القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة.

كما يعتبر من أهم الأهداف للمسح هو مساهمة كل قطاع اقتصادي في الناتج المحلي للإمارة.

وتعتبر جميع المعلومات الناتجة عن المسح سرية بموجب قانون الإحصاء، ولا تستخدم إلا لغايات إحصائية فقط.