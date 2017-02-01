بن دغر يؤكد مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه



تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017 عدن (الاتحاد) أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني المدعوم بقوات التحالف العربي في كل الجبهات، في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. كما أكد أن حكومته تعمل بكل الجهود لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومطاردة عناصره. وأضاف خلال لقائه محافظ أبين الخضر السعيدي، أن أبين ستحظى بدعم الحكومة في جميع المجالات وفي مقدمتها الكهرباء والماء والصحة والتعليم والطرق، منوها بالبطولات التي جسدها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تطهير محافظة أبين من فلول تنظيمي «القاعدة وداعش».