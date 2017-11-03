زوران: لن أجازف بـ «عموري» إذا لم يكن جاهزاً

عبدالله عامر (العين)
شدد الكرواتي زوران ماميتش مدير العين، على أن «الزعيم» تنتظره مباراة كبيرة أمام الوحدة، وهي «ديربي» من «العيار الثقيل»، ومع ذلك يطمح «البنفسج» لمواصلة النتائج المتميزة، والبقاء مع فرق الصدارة، مشيراً إلى أن الجميع في الفريق يبذل كل ما في وسعه، لتحقيق نتيجة إيجابية، وقال: الوحدة يضم لاعبين جيدين وعناصر متميزة، ولكن العين رغم الأحداث التي شهدتها مباراة الشارقة، سيؤدي مباراة حماسية كبيرة، وهدفه الحصول على النقاط الثلاث.
وأضاف: العين يعاني من غيابات عدة، ويجب أن يختتم الفريق تدريباته، ليحدد التشكيلة الأساسية التي تخوض اللقاء، وعمر عبدالرحمن لم يتدرب، بعد مباراة الوصل في انطلاقة دوري الخليج العربي، وإسماعيل أحمد لا يزال غير جاهز بشكل كامل، كما أن بندر الأحبابي يعاني من إصابة منذ ثلاثة أسابيع، ومحمد عبدالرحمن غائب أيضاً، و«عموري» يشارك حسب مجريات اللقاء، خصوصاً أن أهمية اللاعب لفترات طويلة، وليست لمباراة فقط، فإذا لم يكن جاهزاً بالقدر الكافي، لن أجازف بإشراكه.
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وبعد الحصول على الرخصة، أشار زوران إلى أنة لا يريد المشاركة إذا كان فريقه غير جاهز، ولهذا قدم تقريراً إلى الجنة الفنية بأنه يحتاج إلى عدد من اللاعبين، وهم أصحاب القرار في النهاية.