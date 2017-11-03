زوران: لن أجازف بـ «عموري» إذا لم يكن جاهزاً

عبدالله عامر (العين)

شدد الكرواتي زوران ماميتش مدير العين، على أن «الزعيم» تنتظره مباراة كبيرة أمام الوحدة، وهي «ديربي» من «العيار الثقيل»، ومع ذلك يطمح «البنفسج» لمواصلة النتائج المتميزة، والبقاء مع فرق الصدارة، مشيراً إلى أن الجميع في الفريق يبذل كل ما في وسعه، لتحقيق نتيجة إيجابية، وقال: الوحدة يضم لاعبين جيدين وعناصر متميزة، ولكن العين رغم الأحداث التي شهدتها مباراة الشارقة، سيؤدي مباراة حماسية كبيرة، وهدفه الحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف: العين يعاني من غيابات عدة، ويجب أن يختتم الفريق تدريباته، ليحدد التشكيلة الأساسية التي تخوض اللقاء، وعمر عبدالرحمن لم يتدرب، بعد مباراة الوصل في انطلاقة دوري الخليج العربي، وإسماعيل أحمد لا يزال غير جاهز بشكل كامل، كما أن بندر الأحبابي يعاني من إصابة منذ ثلاثة أسابيع، ومحمد عبدالرحمن غائب أيضاً، و«عموري» يشارك حسب مجريات اللقاء، خصوصاً أن أهمية اللاعب لفترات طويلة، وليست لمباراة فقط، فإذا لم يكن جاهزاً بالقدر الكافي، لن أجازف بإشراكه.

وعن عقوبة الإيقاف والغرامة، قال: إنهم أخطأوا في تقدير الحالة، وهي الجري باتجاه الحكم، ومن ثم الحديث معه بأسلوب مهذب وراق، فهل أعاقب عليها، وعلى سبيل المثال، لو تكررت الحركة نفسها في حالة فوز فريقي، هل أعاقب، وأنا لم أتفوه بأي كلمة سيئة، وكل ما فعلته هو الجري، واللجنة سوف تعيد النظر في القرار بكل تأكيد، لأن الحديث في حدود الأدب واللباقة.

وبعد الحصول على الرخصة، أشار زوران إلى أنة لا يريد المشاركة إذا كان فريقه غير جاهز، ولهذا قدم تقريراً إلى الجنة الفنية بأنه يحتاج إلى عدد من اللاعبين، وهم أصحاب القرار في النهاية.