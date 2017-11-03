الشارقة والإمارات «المباراة الذهبية» على «مائدة القاع»!

علي معالي (الشارقة)

تحمل مباراة الشارقة والإمارات «رقم 50» بين الفريقين، وتأتي «الاحتفالية الذهبية» في ظروف صعبة للغاية، لأن «الملك» والصقور» يحتلان مركزاً مخيفاً ولا يليق بقدراتهما، ولذلك فإن النقاط الثلاث في غاية الأهمية، ومن هنا ينتظر أن يأتي «لقاء القاع» حافلاً بالندية، ويقبع الشارقة في المركز الأخير، وله ثلاث نقاط فقط، ويتفوق عليه فريق الإمارات بفارق نقطة، وتضعه «المحصلة الرباعية» في المركز العاشر قبل بداية الجولة السابعة.

والقصة الأبرز في مباراة اليوم، تكمن رغبة أبناء الشارقة، في تعويض «ضربة الصقور» التي أوجعت «الملك» في كأس الخليج، وانتهت بفوز الإمارات بهدفين، ولن يكون «الملك» صيداً سهلاً اليوم، نظراً لوجود متغيرات كثيرة في صفوفه، أبرزها الهجوم برحيل الفنزويلي ريفاس، ووجود ثنائي برازيلي جديد، هما فاندر وخلفة التشيلي سيزار.

ويعتبر «الرقم 10»، عاملاً مشتركاً بين الفريقين أيضاً، حيث اهتزت شباك الشارقة حتى الآن 10 مرات، وهز «الأخضر» شباك المنافسين 10 مرات، والعامل الآخر وجود شقيقين معاً، ولكن كل منهما يبحث عن كيفية الانتصار على الآخر، في الشارقة هناك الحسن صالح، وفي الإمارات الحسين صالح.

ديدا: الفوز بناء على رغبة الجماهير!