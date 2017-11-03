الوقت مناسب لدخول رؤوس الأموال للأسواق الإفريقية للاستثمار في القطاعات الرئيسة

دبي (الاتحاد)

حثت جلسة «تمويل الأعمال الإفريقية- إبرام الاتفاقيات وتجنب المخاطر» رؤوس الأموال لدخول الأسواق الإفريقية التي تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، ولاسيما في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والتقنيات الحديثة، وهي تعد من أهم القطاعات الحالية التي تساهم في تغيير الوضع في القارة السمراء.

وبينت الجلسة التي تنظم ضمن فعاليات المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، وتحدث فيها إغوسا أومويغوي، الشريك في شركة إكوفك بارتنرز في نيجيريا، وأشيش ج. ثاكار، مؤسس مجموعة مؤسسة مارا في دولة لإمارات، وروب هرسوف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة إنفست إفريقيا، المملكة المتحدة، أهمية دور أسهم الملكية الخاصة في تمويل الشركات الإفريقية.

وبين المشاركون أن دبي تقدم تسهيلات كبرى للشركات الإفريقية، كما أنها تقدم الإجراءات المبتكرة التي تمكن الشركات من النجاح، وتحقيق الإنجازات والوصول إلى العالمية، فدبي حلقة الوصل مع آسيا وجنوب الهند، وهي منصة رائعة يمكن الانطلاق منها إلى العالم، والاستفادة مما توفره من تسهيلات وخدمات مبتكرة تعزز من أداء الأعمال، وبذلك فإن دولة الإمارات ودبي يمكنها أن تكون في ريادة المستثمرين في دول إفريقيا.

كما بين المشاركون أن هناك رؤوس أموال كثيرة تأتي إلى إفريقيا عندما يكون هناك فرص استثمارية كبيرة وواضحة، ولكن هناك مخاطر كثيرة في الوضع الاستثماري الآن، ومازال هناك حاجة لتجاوز هذه المخاطر، وعند التحدث عن رؤوس الأموال لابد من التفكير بالاستثمار في جميع أنحاء البلاد، ولابد من التأكيد هنا على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد السوق بشكل عام.