«إفريقيا الآن» يبحر إلى أجواء جديدة من التلاقي الحضاري بين الإمارات وإفريقيا

دبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات «إفريقيا الآن» الفعالية الأولى من نوعها التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش فعاليات المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي تنظم دورته الرابعة تحت عنوان: «إفريقيا الغد: جيل جديد من رواد الأعمال»، حضوراً كبيراً حيث نقلت المشاركين وعبر ما قدمته من أنشطة فنية وثقافية إلى أجواء جديدة من التواصل الحضاري الذي يبرز عمق العلاقات بين شعبي المنطقتين ونقاط التلاقي التي كانت أساساً لبناء علاقات طويلة المدى.

واستعرضت «إفريقيا الآن» وعبر إبداعات الشباب من المنطقتين القواسم الحضارية المشتركة بين دولة الإمارات والقارة السمراء، كما أنها نقلت الحضور وبما حملته من لمسات فنية تركت بصماتها الجمالية في كل عمل فني قدمه المشاركون من الشباب إلى آفاق جديدة لاستشراف علاقات مستقبلية أكثر استدامة في جميع المجالات.

وتم خلال الفعالية تكريم الفائز بجائزة «تصوير جيل الغد» التي حصدها الشاب علي الزيدي من دولة الكويت، على صورة فنية شارك خلالها في المسابقة، والتي عكست معاني التلاقي الحضاري والثقافي وجماليات البيئة التي تتشارك في كثير من خصائصها دولة الإمارات ودول القارة السمراء.

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: «إن هذا الحدث الحضاري الذي أطلقته الغرفة تحت شعار «إفريقيا الآن» يشكل تجسيداً لالتزامها بإيجاد قنوات تواصل فعالة بين مختلف الثقافات والحضارات، وإبراز أوجه التلاقي الحضاري والثقافي بين دولة الإمارات وأفريقيا على الصعيد الإنساني والثقافي والحضاري الأمر الذي من شأنه تقريب المجتمعات من بعضها البعض وتمهيد الطريق لبناء علاقات وطيدة وشراكات واعدة».