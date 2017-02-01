«التحالف» يكثف استهداف مواقع الانقلابيين في «الحديدة»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

كثف التحالف العربي أمس، غاراته على معسكرات ومواقع الميليشيات الانقلابية في مدينة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن. وشنت مقاتلات التحالف نحو 20 غارة على مواقع عسكرية للانقلابيين في مدينة الحديدة وبلدات أخرى في المحافظة، حيث أفادت مصادر محلية بأن 8 غارات استهدفت معسكر القوات البحرية والكلية البحرية في منطقة الكثيب القريبة من الميناء الاستراتيجي الخاضع لسيطرة الانقلابيين. وقال شهود عيان إن 3 غارات استهدفت معسكر الحرس الجمهوري شرق مدينة الحديدة، فيما دمرت 3 غارات أخرى محطة الإرسال الإذاعي في بلدة «المراوعة» القريبة، بينما أصابت 4 غارات مواقع عسكرية للميليشيات في بلدة الصليف وهي ميناء حيوي في شمال محافظة الحديدة.

إلى ذلك، أعلنت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة أمس، مسؤوليتها عن مصرع 3 حوثيين وجرح آخرين في 3 هجمات منفصلة، استهدفت سيارتين ودراجة نارية للميليشيات في مناطق متفرقة بالحديدة. وأفادت مصادر في المقاومة الشعبية بمصرع وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين في قصف جوي للتحالف على موقع لهم في منطقة الزهاري شمال مدينة المخا الساحلية.

وقال الجيش اليمني، إن قواته مدعومة بطيران التحالف العربي «تواصل تمشيط مدينة المخا في إطار استكمال تطهير المدينة وبسط السيطرة»، مشيراً إلى أن «مجاميع من عناصر وقناصة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية محاصرين فيما تبقى من أحياء المخا على الساحل الغربي».

وذكر مصدر عسكري في قيادة محور تعز إن مجاميع أخرى من الميليشيات «يتحصنون في منازل ومحلات المواطنين الذين يتجرعون ويلات الحرب والحصار جراء الاحتجاز القسري لهم من قبل الميليشيا التي تستخدمهم كدروع بشرية».