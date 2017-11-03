ألفيش يكشف السر الأحمر!

مراد المصري (دبي)

كشف البرازيلي داني ألفيش عن أحد الأسرار التي لم يعرفها أحد خلال مسيرته الكروية، وهي إنه اتفق مع ليفربول الإنجليزي للانضمام إلى صفوفه عام 2006، قبل أن تتوقف الصفقة لأسباب لا يعرفها.

وجاء حديث ألفيش، رداً على عدم لعبه في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث أبقى الباب مفتوحاً لتحقيق هذا الحلم، وقال: ربما ألعب هناك يوماً ما، سأحاول التركيز على مسيرتي الحالية قبل التفكير بالأمر.

وحول اللاعب حديثه ليكشف عن سر الصفقة التي لم تظهر للعلن في وقتها لينضم إلى الفريق الأحمر «الريدز»، وقال: تم الاتفاق مع ليفربول في عام 2006، ثم توقفت الصفقة فجأة، لاحقاً بعد عامين انتقلت إلى برشلونة وسارت الأمور على ما يرام هناك، عشت سنوات جميلة للغاية، وأشعر بالفخر بمسيرتي عموماً.

وجاء الكشف عن هذه المعلومة لتتعاطف الجماهير مع المدرب الإسباني رافا بينيتز، الذي عانى في ذلك الوقت عدم دعم الملاك للفريق بشكل مناسب، ليبدأ التراجع في النتائج تدريجيا، حيث كان بنيتيز أكبر الراغبين في ضم ألفيش حينما راقبه في ذلك الوقت، لكن مع دخول برشلونة وريال مدريد على خط المفاوضات بعد عامين، بات من المستحيل إعادة محاولة ضمه، حيث اختار اللاعب اللعب مع برشلونة وأصبح لاحقاً أحد أعضاء التشكيلة التاريخية بقيادة المدرب بيب جوارديولا.

وانضمت هذه الصفقة إلى قائمة من الصفقات غير المتكملة، والتي كانت ستغير وجه التاريخ لو حصلت، ومنها على سبيل المثال عدم موافقة ليفربول، أيضا على ضم البرتغالي رونالدو من سبورتينج لشبونة عام 2003، بسبب ارتفاع راتبه مقارنة بعمره، كما رفض بلاكبيرن الإنجليزي التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان عام 1995، لقناعتهم أن لاعبهم تيم شيروود أفضل منه في ذلك الوقت، فيما لم ينجح شيفيلد الإنجليزي بتوفير المبلغ الكافي لضم الأرجنتيني مارادونا عام 1978، ولم ينجح الفرنسي آرسين فينجر في ضم العاجي يايا توريه إلى صفوف آرسنال بسبب مشكلة في جواز سفر اللاعب، ورفض انتر ميلان الإيطالي ضم الفرنسي ميشيل بلاتيني، نظراً لقصر قامته بحسب كشافي المواهب وقتها !.