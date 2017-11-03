منتخب ألعاب القوى يشارك في البطولة العربية بـ 6 لاعبين

وليد فاروق (دبي)
أكد المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى أن مشاركة منتخب ألعاب القوى في البطولة العربية السادسة للناشئين والناشئات التي تستضيفها تونس، يعتبر بمثابة حجر الزاوية للإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تحتضنها الأرجنتين أغسطس 2018.
ويشارك منتخبنا في البطولة التي انطلقت منافساتها أمس وتستمر حتى الغد بـ5 لاعبين ولاعبة واحدة يتنافسون في 7 مسابقات في البطولة التي يشارك فيها 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 دولة عربية، وتقام على هامش البطولة اجتماعات اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، والتي يمثلنا فيها راشد الجربي عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي.
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وعبر الكمالي، عن تفاؤله بقدرة منتخبنا على تحقيق نتائج متميزة في هذه البطولة كاشفا النقاب عن أن هذه المجموعة من اللاعبين يتم إعدادها لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها الأرجنتين في أغسطس 2018، منوهاً إلى أن هذه المجموعة من اللاعبين هم الصفوة لفئاتهم العمرية، مشيراً إلى أن الاتحاد لم يهمل العنصر النسائي، بل وضع هذا في الحسبان والمتمثل في مشاركة اللاعبة مهرة عبد الرحيم التي ستشارك في سباق 3 آلاف متر جري.