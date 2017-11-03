منتخب ألعاب القوى يشارك في البطولة العربية بـ 6 لاعبين

وليد فاروق (دبي)

أكد المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى أن مشاركة منتخب ألعاب القوى في البطولة العربية السادسة للناشئين والناشئات التي تستضيفها تونس، يعتبر بمثابة حجر الزاوية للإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تحتضنها الأرجنتين أغسطس 2018.

ويشارك منتخبنا في البطولة التي انطلقت منافساتها أمس وتستمر حتى الغد بـ5 لاعبين ولاعبة واحدة يتنافسون في 7 مسابقات في البطولة التي يشارك فيها 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 دولة عربية، وتقام على هامش البطولة اجتماعات اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، والتي يمثلنا فيها راشد الجربي عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي.

وتضم بعثة منتخبنا التي وصلت تونس بالفعل، كلاً من راشد الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التخطيط والتطوير بالاتحاد رئيساً للبعثة، ويوسف سرواش إدارياً وبثينة عبيد سالم إدارية، والمدربين محمد مرزوقي ومهدي مكي، أما اللاعبون فهم زايد الشامسي الذي يشارك في سباق 110 متر حواجز، وعبدالله حمد في سباقي 200 و400 متر عدو، وعبدالله يوسف الجناحي في 110 متر حواجز وأيضاً الوثب الطويل، ومحمد عدنان سليمان في الوثب العالي ومحمد نائل الشرفا في العشاري، إضافة إلى اللاعبة مهرة عبد الرحيم سالم في مسافة 3 آلاف متر جري.

وعبر الكمالي، عن تفاؤله بقدرة منتخبنا على تحقيق نتائج متميزة في هذه البطولة كاشفا النقاب عن أن هذه المجموعة من اللاعبين يتم إعدادها لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها الأرجنتين في أغسطس 2018، منوهاً إلى أن هذه المجموعة من اللاعبين هم الصفوة لفئاتهم العمرية، مشيراً إلى أن الاتحاد لم يهمل العنصر النسائي، بل وضع هذا في الحسبان والمتمثل في مشاركة اللاعبة مهرة عبد الرحيم التي ستشارك في سباق 3 آلاف متر جري.