5 مباريات في دوري سيدات الطائرة



تاريخ النشر: الجمعة 03 نوفمبر 2017 أسامة أحمد (دبي) تدشن 5 مباريات اليوم الجولة الثالثة لدوري سيدات الطائرة، حيث يلتقي الشرقية الرياضي مع الوسطى الرياضي وشباب الأهلي مع الوصل والنادي الفلبيني والشارقة الرياضي وشيفروليه والجوهرة ولافيا مونفيزو وأسبريا، ويتصدر الوصل الدوري بعد نهاية الجولة الثانية بفارق نسبة الأشواط عن سيدات الشارقة «الوصيف» والجوهرة «الثالث» بعد تساويهما في عدد النقاط 6 لكل منهم. من ناحية أخرى خسر فريق طائرة العين مباراته الأولى أمام الزمالك 3/‏‏1 ضمن برنامجه الإعدادي لخوض تحدي دوري الدرجة الممتازة الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، فيما فاز على الزمالك في التجربة الثانية 2/‏‏3.