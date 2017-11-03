«بينك بولو» في غنتوت اليوم

غنتوت (الاتحاد)

يدشن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، الموسم الرياضي 2017-2018، ظهر اليوم بالمهرجان السنوي «بينك بولو» الخيري في نسخته الثامنة، الذي يقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب دعم العديد من الجهات التي تحرص على استمرارها في إطار الأنشطة المجتمعية ضمن مبادرات النادي في عام الخير.

ويتضمن المهرجان العديد من الفقرات الترفيهية التي أعدها النادي، بالتعاون مع الجهات الراعية والجهات المساهمة، وحرص النادي على فتح أبوابه أمام الجماهير بالمجان، وذلك عقب صلاة الجمعة مباشرة للاستمتاع بفقرات اليوم المفتوح من خلال الفحص الطبي المجاني بالعيادة الوردية التي تفتح أبوابها للجمهور من الساعة الثانية ظهراً، برعاية مجموعة مستشفيات ميديور، وبازار الحديقة الوردية.

كما تنظم ورش عمل، ومحطات تجميل، وأزياء وهدايا تذكارية، بجانب افتتاح فعاليات الحديقة الوردية الترفيهية للأطفال حيث يوجد بها فعاليات للأطفال ومسرح للطفل، والاستمتاع بعروض شرطة دبي التي تسهم دائماً في إنجاح مهرجانات نادي غنتوت.

ويتضمن البرنامج عروض سكاي دايف الجوية التي تحبس الأنفاس، كما يتضمن البرنامج بعض استعراضات البالونات الوردية التي ستغطى سماء غنتوت بالألوان الزاهية التي تفرح الصغار والكبار ومعرض (إشراقات سعودية) بمشاركة 300 رسامة سعودية وكثير من العروض والمفاجآت التي يمكن أن يستمع بها الجمهور.

ويشهد الملعب الرئيس بالنادي، المباراة الاستعراضية التي تجمع فريقي بيفرلي هيلز بولو كلوب وغنتوت الوردي، وتشهد المباراة مشاركة العديد من الوجوه الجديدة التي انخرطت في صفوف الفرق المشاركة لهذا الموسم، والتي تضم كوكبة من نجوم اللعبة من المواطنين والمحترفين الأجانب المقيمين.

ويقود فريق نادي غنتوت الوردي عبد الله بن دسمال، وناصر الشامسي، وفهد القبيسي، وأحمد بقدين، أما فريق بيفرلي هيلز للبولو باللون الأزرق، فيضم الأميرة عظيمة ابنة السلطان حسن البلفقية، ومارينا غالارزا، وساندرا شنايدر وماريانيلا كاستاغنولا، ويعقب السحب على الجوائز القيمة التي رصدها النادي للجمهور الشريك الاستراتيجي الدائم لنجاحات النادي.

أعلن سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي أن النادي رصد بالتعاون مع شركاء النجاح هدايا وجوائز قيمة سيتم السحب عليها عقب مباراة اليوم مباشرة والمقدمة من الجهات الراعية لأجمل زي وردي، وأجمل قبعة باللون الوردي، وأجمل زي ثنائي باللون الوردي دعماً لمسيرة القافلة الوردية.