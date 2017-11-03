تونس تستضيف بطولة المنتخبات

حسن الخميس (المغرب)

ترأس اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، الذي عقد ظهر أمس الأول بالعاصمة المغربية الرباط على هامش بطولة الأندية العربية الـ30.

وأشاد الأعضاء في بداية الاجتماع بنهج الاتحاد ومسيرته وكافة برامجه، التي ساهمت في تطور مستوى اللعبة على المستوى العربي، كما استعرض المكتب مشاكل اللعبة وطرح سبل الحل والتطوير، وقرر المكتب التنفيذي إسناد بطولة المنتخبات للرجال لدولة تونس، وبطولة الأندية رجال إلى السعودية، فيما أسند لمصر تنظيم بطولة السيدات، وبطولة الشباب تحت 18 عاماً، ولم يحدد مسؤولو المكتب مواعيد وتوقيتات البطولات المقبلة، إذ تركوا المجال لكل دولة وقع عليها الاختيار لتنظيم أي من البطولات، اختيار الوقت الذي يناسبها ويلائم كل الدول العربية الأعضاء.

وتمنى القرقاوي زيادة الاهتمام من جانب الدول العربية باللعبة وباللاعبين، من أجل وضع رياضة كرة السلة في المكانة التي تليق بها كلعبة جماهيرية وشعبية تحتل المكانة الثانية بعد كرة القدم، ليس على المستوى العربي فقط بل على مستوى العالم.

حضر الاجتماع عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد ممثل السعودية، والدكتور مجدي بوفريخة رئيس الاتحاد المصري نائب رئيس الاتحاد العربي، وجودت شاكر «لبنان» نائب الرئيس، وعبد الرؤوف بن طالب النائب الرابع من المغرب، والأعضاء سالم المطوع المدير المالي «الإمارات»، وندى عسكر رئيسة لجنة المرأة بالإمارات، وحسن يوسف عضو اللجنة لمنطقة الوسط العربي، وعبد الستار الهمداني عضو اللجنة لمنطقة المشرق العربي، وعلي بنزرتي عضو اللجنة لمنطقة المغرب العربي، وخضر أبو عبارة ممثل دولة فلسطين، عبد الله شلبي الأمين العام وشريف زكي مدير عام الاتحاد.