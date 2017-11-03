«أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات 2017-2018، والتي تقام في «آيبيك أرينا» بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وتقام هذه الجولة وفق استعدادات خاصة تتوافق مع طبيعتها، حيث تقتصر المشاركة على اللاعبات من مواطنات الدولة، وبحضور جماهيري نسائي فقط، كما جرى اختيار طاقم التحكيم والطواقم الطبية والفنية من السيدات خصيصاً لهذه البطولة، حيث صممت هذه البطولة تقديراً لمكانة المرأة على الساحة الرياضة الوطنية، وللتعرف على مميزات رياضة الجو جيتسو البعيدة عن العنف.

وتشهد البطولة في جولتها الثانية هذا الموسم ارتفاعاً في نسب التسجيل والمشاركة، الأمر الذي يعكس الحضور المتنامي للمرأة الإماراتية على الساحة الرياضية، ويتماشى مع أهداف اتحاد الجو جيتسو بشكل خاص للموسم الحالي، في «عام المرأة».

تجدر الإشارة إلى الأداء المتميز الذي قدمته اللاعبات المشاركات في الجولة الأولى من النسخة الثانية من البطولة، عكس الخبرة التي اكتسبتها تلك اللاعبات منذ انطلاقة البطولة في الموسم الماضي، وكذلك الإقبال الجماهيري الواسع من السيدات اللاتي حضرن لتشجيع اللاعبات المتميزات، الأمر الذي يؤكد حضور رياضة الجو جيتسو الواسع بين مختلف فئات المجتمع والمهتمين من السيدات.

وجدير بالذكر، أن بطولة أم الإمارات تتألف من ثلاث جولات ضمن الخطة السنوية لاتحاد الجو جيتسو للموسم الحالي 2017-2018، حيث من المقرر انعقاد الدورة الثالثة في 16 مارس المقبل.