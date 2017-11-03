جوران يغادر الأضواء بعد «الدمج»!

دبي (الاتحاد)

عاد الصربي جوران مدرب بني ياس الحالي إلى الواجهة، بعدما قاد الفريق إلى احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية لتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وحصد «السماوي» 10 نقاط من 5 مباريات بالفوز في ثلاثة، والتعادل في واحدة، مقابل الخسارة في مباراة أخرى.

ولم يكن جوران محظوظاً خلال وجوده في دوري الخليج العربي، بالموسم الماضي 2016- 2017، حيث فشل في قيادة اتحاد كلباء للاستمرار بدوري الأضواء، وكان وراء هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أن تعاقده مع الشباب «سابقاً» لم ير النور بسبب دمج الفريق مع الأهلي ودبي.

وفسخ جوران عقده بعد أسابيع قليلة من التوقيع، ليجد نفسه خارج المشهد الفني لدوري الخليج العربي في الموسم الجديد 2017- 2018، ورغم التجربة الكبيرة التي يتمتع بها ونجاحاته التي حققها مع فرق ومنتخبات خليجية، إلا أن الحظ لم يبتسم لجوران خلال محطته الأولى مع كرة الإمارات، قبل أن يبدأ مشوار المحطة الثانية مع بني ياس.