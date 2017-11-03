«صفقات المخضرمين» تمنح «الإثارة الكاملة»!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يحتشد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، بلاعبين من «العيار الثقيل» يتوقع أن يمنحوا البطولة الإثارة والقوة، بسبب نجوميتهم التي تمثل إضافة للبطولة، خصوصاً أن التعاقد معهم أشعل أجواء المنافسة، مع «ضربة البداية» اليوم.

وخطف العروبة الأضواء، بتعاقده مع «الثلاثي الدولي» وليد سالم ونواف مبارك وبشير سعيد، ونجحت الإدارة في إقناعهم بالانضمام إلى الفريق في الموسم الحالي، الأمر الذي يؤكد رغبة النادي في تحقيق حلم أبناء المنطقة بالعبور إلى «المحترفين»، رغم السباق القوي من الفرق الأخرى.

ولم يخف وليد سالم سعادته بالخطوة التي أقدم عليها بالانضمام إلى العروبة، وشدد على أنه يتمنى أن يحقق طموحاته مع الفريق، بعد تجربة جديرة بالاهتمام والاحترام مع «الزعيم» شهدت أجمل المواسم مع ألقاب تبقى في ذاكرة الجماهير العيناوية، خصوصاً دوري أبطال آسيا 2003، مشيراً إلى أن دوري الأولى مع «الأسطورة مارادونا» يمكن أن يحصد المتابعة من الجماهير التي تنتظر من اللاعبين تقديم المستوى الفني الجيد لـ «رفع الظلم» عن مسابقات «الهواة».ويبرز محمد قاسم صاحب التجربة مع أندية عدة في دوري الخليج العربي، في دبا الحصن، إذ يمثل أحد النجوم الكبار الذين وضعوا بصمة جيدة خلال مسيرته الحافلة بالنجاح والتألق.

ولم يتأخر الخيماوي في اللحاق بركب الفرق الساعية للاستعانة بالنجوم الكبار، بعدما أقدم على التعاقد مع الرباعي جابر أسد وخالد صقر وخميس العجماني وأحمد ضياء، بينما يبرز المهاجم الفرنسي نوفيللو هاري في صفوف «السماوي»، بعدما فضل استمرار عقده مع الفريق، رغم هبوطه إلى دوري الأولى، إذ وضع بصمته في شباك فرق الأولى بثلاثة أهداف خلال 5 مباريات في الدور التمهيدي لمسابقة الكأس.ويبرز المدافع الدولي موسى حطب مع «نمور كلباء»، وهو يتابع مسيرته بالرغبة العالية في تأكيد حضوره القوي بعد تجربته الأخيرة مع «الإعصار» الحتاوي في «المحترفين» خلال الموسم الماضي، إلى جانب سالم خميس صاحب اللمسات مع مصفوت.