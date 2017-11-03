«صفقات المخضرمين» تمنح «الإثارة الكاملة»!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
يحتشد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، بلاعبين من «العيار الثقيل» يتوقع أن يمنحوا البطولة الإثارة والقوة، بسبب نجوميتهم التي تمثل إضافة للبطولة، خصوصاً أن التعاقد معهم أشعل أجواء المنافسة، مع «ضربة البداية» اليوم.
وخطف العروبة الأضواء، بتعاقده مع «الثلاثي الدولي» وليد سالم ونواف مبارك وبشير سعيد، ونجحت الإدارة في إقناعهم بالانضمام إلى الفريق في الموسم الحالي، الأمر الذي يؤكد رغبة النادي في تحقيق حلم أبناء المنطقة بالعبور إلى «المحترفين»، رغم السباق القوي من الفرق الأخرى.
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ولم يتأخر الخيماوي في اللحاق بركب الفرق الساعية للاستعانة بالنجوم الكبار، بعدما أقدم على التعاقد مع الرباعي جابر أسد وخالد صقر وخميس العجماني وأحمد ضياء، بينما يبرز المهاجم الفرنسي نوفيللو هاري في صفوف «السماوي»، بعدما فضل استمرار عقده مع الفريق، رغم هبوطه إلى دوري الأولى، إذ وضع بصمته في شباك فرق الأولى بثلاثة أهداف خلال 5 مباريات في الدور التمهيدي لمسابقة الكأس.ويبرز المدافع الدولي موسى حطب مع «نمور كلباء»، وهو يتابع مسيرته بالرغبة العالية في تأكيد حضوره القوي بعد تجربته الأخيرة مع «الإعصار» الحتاوي في «المحترفين» خلال الموسم الماضي، إلى جانب سالم خميس صاحب اللمسات مع مصفوت.