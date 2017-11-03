عمان (الاتحاد)

انطلق صباح أمس بمنطقة الديسة في «وادي رم» سباق مهرجان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان العاشر للهجن، بمشاركة نحو 550 مطية، بتنظيم ‬اتحاد ‬سباقات وبالتعاون ‬مع ‬لجنة ‬رياضة ‬الهجن ‬الأردنية ‬وسلطة ‬العقبة ‬الاقتصادية ‬الخاصة.وتبلغ عدد الأشواط على مدار يومين 12 شوطاً، حيث أقيمت صباح أمس، ستة أشواط نهائية لمختلف فئات الهجن حسب الجنس والسن، وشهدت هذه الأشواط منافسة قوية لكل شوط بحضور مختلف الفعاليات المنظمة والرياضية والسياحية والشعبية وسط تشجيع من قبل عشاق الرياضة.

وفاز بلقب الشوط الأول للحول «نيران» لسليمان عودة، فيما عانق رمز الزمول «جراح» لعطا الله سلامة، وكسب الشوط الثالث للثنايا جعدان «السيف» ملكل عبدالرحمن غانم، وتفوق في الشوط الرابع «إيذاع جعدان» «البرق» لعلي الزوايدة، وكسب شوط الجعدان مربط «مهيظ» لعلي الشخيذ، وتفوق في فيآخر الأشواط للثنايا أبكار «الديسة» لعلي عيد بن نصار. وتميزت فعاليات المهرجان في يومه الأول بالتنافس المثير بين الهجن، ما عكس حالة التقدم والتطور التي لحقت برياضة الهجن الأردنية، ما يؤهلها بأن تشارك بالمنافسات القوية بدول الخليج العربي والمنطقة.وقدم المشاركون شكرهم لدولة الإمارات واتحاد سباقات الهجن على إقامة المهرجان، الذي يعود بالمردود الاقتصادي والسياحي والسمعة الطيبة على الرياضة والسياحة الأردنية وأهالي المنطقة.

وتتواصل فعاليات المهرجان السنوي اليوم بإقامة أربعة أشواط صباحاً ثم تختتم الفعاليات بشوطين ثم توزع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الاثني عشر، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة، والأمير عاصم بن نايف نائب ‬رئيس ‬اتحاد الفروسية الملكي، ‬وكبار ‬المسؤولين ‬الأردنيين ‬والمعنيين ‬برياضة ‬الهجن ‬الأردنية. ‬والقائم ‬بأعمال ‬سفارة الإمارات ‬بعمّان.

وقال جمال البدور رئيس لجنة الهجن الأردنية أن فعاليات اليوم الأول شهدت مشاركة واسعة من قبل أبناء المنطقة، مؤكداً اهتمام ملاك الهجن بالمشاركة السنوي بالمهرجان والذي ينتظره أهالي البادية الجنوبية، مشيراً إلى أن هناك تقدماً واضحاً بين المشاركين وهذا لم يأتِ من فراغ لولا اهتمام اتحاد الهجن الإماراتي بدعم أبناء المنطقة وإكسابهم الخبرة والمهارة اللازمة للتعامل مع المطايا.

يذكر أن فعاليات وأشواط مهرجان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباق الهجن تقام سنوياً بمختلف فئاتها وسط حضور جماهيري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من السياح الذين يحضرون إلى مضمار الهجن في منطقة الديسة بوادي رم خصيصاً لمشاهدة ومتابعة فعاليات السباق.