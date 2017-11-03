اكتشاف عنصر تذوق سادس

أبوظبي (الاتحاد)

اكتشف علماء منذ فترة طويلة، أن هناك أربعة عناصر للتذوق، وهي الحلو والمالح والحامض والمر، وفي عام 2009، أضيف طعم جديد يسمى «أومامي»، أي اللاذع اللطيف إلى القائمة.

ويبدو الآن أنه تم اكتشاف إحساس تذوق سادس سيضاف إليها. وأظهرت دراسة نشرت نتائجها في مجلة التغذية، أن فكرة أن الرغبة في الكربوهيدرات مرتبطة بالسكر خاطئة، لأن بعض الأشخاص يمكنهم اكتشاف طعم النشا مباشرة، كما أن الأشخاص الذين هم أكثر حساسية لطعم الكربوهيدرات لديهم محيط خصر أكبر، ما قد يفسر ميلهم للسمنة.

ووفق موقع «independent»، درس البحث، الذي أجرته جامعة ديكين في أستراليا، 34 بالغاً ووجد أن الفم يمكن أن يشعر باثنين من الكربوهيدرات الشائعة الموجودة في الخبز والمعكرونة والأرز. كما درس مدى حساسية الناس لطعم الكربوهيدرات، واستهلاكهم من السعرات الحرارية عموماً، وقياسات خصرهم.

ويوضح رئيس الدراسة البروفيسور راسل كيست، أن زيادة تناول الأطعمة الكثيفة الطاقة «مساهم رئيس في الارتفاع العالمي للسمنة، وأن الأفراد الأكثر حساسية لطعم الكربوهيدرات لديهم شكل من أشكال زيادة استهلاك الكربوهيدرات، أو الطعام النشوي بلا وعي».