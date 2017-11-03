توزيعات تتغنى برمز الوطن

هناء الحمادي (أبوظبي)

تميزت نورة المزروعي بصنع البسكويت بنكهات لذيذة، واستطاعت ابتكار أفكار جديدة في الإعداد والتزيين، لاسيما في المناسبات، كالأعياد، والأيام الوطنية.

واحتفالاً بيوم العلم، أعدت نورة أشكالاً مختلفة من البسكويت تتماشى مع المناسبة، وتذكر «يعد الاحتفال بيوم العلم من المناسبات السعيدة التي يحتفل فيها كل أفراد المجتمع، وتزدان الكثير من المؤسسات ومكاتب العمل والمنازل بالأعلام، وبما لذ وطاب من الحلويات»، موضحة «حباً في الوطن أعددت «بسكويت قلب الإمارات»، الذي يأتي على شكل قلب تزينه شرائط تضم علم الدولة، ويرافق الصندوق العلم هدية، واحتفالاً بالمناسبة العزيزة».

وقررت نورة، صاحبة مشروع «بسكوتة 3112» (bascoota3112) أن تسلك طريقاً مختلفاً في صناعة البسكويت، محافظة على نكهة خاصة، وطوال الفترة الماضية ما بين الإخفاق والتجارب تمكنت من إعداد نكهات بطريقتها الخاصة، وتقول: «طريقة عمل البسكويت ليست صعبة، ولكن مذاقه هو ما يميزه عن بقية الموجود في الأسواق أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى أن ما يميز طريقة إعدادها للبسكويت نكهته وطريقة تنسيقه.

وفي المطبخ تعجن نورة منتجاتها من البسكويت بحرفية، منوعة في الأشكال والنكهات، وتقول: «تتنوع المشاريع في «إنستغرام»، والتي غالباً ما تكون عن الحلويات، لكني فضلت أن يكون لي خط مميز في صناعة «البسكوت»، ولذلك وجدت نفسي أعده بمذاقات مثل السمسم، والفستق، وما يميزها أنها هشة وذات طعم مميز، لاقت استحسان الزبائن». وهذا الإقبال دفع نور على الاستمرار في تقديم نوعية مميزة من البسكويت.