جعفر الغريب.. «جوهرة» التمثيل السعودي

سعيد ياسين (القاهرة)

جعفر الغريب.. من الممثلين السعوديين المهمين الذين تركوا بصمة كبيرة من خلال العديد من الأدوار المتنوعة التي جسدها في عشرات المسلسلات والتمثيليات والسهرات التلفزيونية، إلى جانب عدد من المسرحيات.

ولد بالإحساء، في 12 فبراير عام 1956، وعشق التمثيل منذ صغره، وشارك بأدوار ثانوية وصغيرة في عدد من السهرات والبرامج، إلى أن قدم نفسه للجمهور بشكل جيد عام 1988 من خلال مسلسل «عائلة أبوكلش» أمام إبراهيم جبر، وغازي البقعاوي، وسمير الناصر، وإخراج رضوان عبدالله الذي قدم معه في العام التالي مسلسل «خزنة» أمام علي السبع، ولطيفة المقرن، وسعاد علي، ومحفوظ المنسف، وتوالت أعماله بعد ذلك بشكل سنوي منتظم، حيث شارك في عدد من السهرات والتمثيليات، ومنها «كيف تمتنع عن التدخين»، و«الأبواب» و«رحلة صيد»، ومسلسلات «أوراق متساقطة»، و«الحيتان»، و«أهل الديرة»، والجزء الثاني من «دلق سهيل»، و«في حادثة الساحل»، وفي 1990 قدم تجربته المسرحية الأولى «هدام الديرة» مع علي السبع، وعبدالرحمن العقل، وعبدالناصر الزاير الذي قام أيضاً بإخراجها، وأعقبها بعدد من المسرحيات.

وفي عام 1998 كان موعده مع محطة مهمة في مشواره الفني، حين شارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «جواهر» مع عدد من الممثلين من سوريا والإمارات والسعودية، ومنهم منى واصف وعبدالرحمن آل رشي، ومازن الناطور، وعبدالمحسن النمر، ومحمد الجناحي، وسليم كلاس، وبعده وفي نفس العام شارك في الجزء السادس من «طاش ما طاش» أمام عبدالله السدحان، وناصر القصبي، وفهد الحيان، ومحمد العيسي، ويوسف الجراح، وفايز المالكي، وإخراج عبدالخالق الغانم، وشارك في الأجزاء التالية منه حتى عام 2006، ويمثل المسلسل نقطة تحول في مشواره الفني، كما شارك في مسلسلات أخرى تنوعت بين الاجتماعية والتراجيدية والرومانسية والكوميدية، وجسد فيها أدواراً تفاوتت بين الطيب، والشرير، والمسالم، والثري، والضابط، والخائن، ومتعدد الزيجات، وغيرها، ومنها «الديرة»، و«أساطير شعبية»، و«شكراً يا»، و«الدنيا بخير»، و«نورة»، و«ذنبه على جنبه»، و«بيتنا الكبير»، و«صرخة يتيم»، و«مجاديف الأمل»، و«أيام السراب»، و«قلوب حائرة»، و«عطر»، و«هوامير الصحراء» بأجزائه الأربعة، كما شارك في مسلسل «مطلوب رجال» الذي صور في شكل بانورامي حياة الوافدين العرب داخل مدينة دبي، وجسد فيه شخصية رجل أعمال سعودي، وعضو مجلس إدارة شركة عربية في مدينة دبي، وفاز بجائزة أحسن ممثل ثان عن دوره في مسرحية «الملقن»، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية في القاهرة وأبوظبي والبحرين، وغيرها.