التركيبة سر مستحضرات العناية بالجلد

أزهار البياتي (دبي)

في الأسواق علاجات متنوعة للجلد، منها ما هو مخصص لأغراض التجميل والوقاية مثل كريمات واقي الشمس، ومراهم الترطيب، وزيوت الشعر، بالإضافة إلى أخرى علاجية وطبية بحتة كدهانات المضادات الحيوية، وتلك التي تعالج حروق الجلد وتقشير البشرة وآثار حب الشباب، حيث تختلف تركيباتها الكيميائية وتالياً تأثيراتها على البشرة.

وتقول اختصاصية الجلد الدكتورة بورجو هورباس، من مستشفى الأكاديمية الأميركية للجراحات التجميلية في دبي، إن «غالبية النساء لا تعرف الفرق بين تكوين الكريمات والمراهم العلاجية، وهنا لا أقصد التركيبة الكيميائية وإنما قوام المزيج سواء أكان كريم أو مرهم أو مستحلب، والتي لكل واحد منها غرض مختلف عن الآخر»، موضحة أن الخلط بينها أو عدم الانتباه لتصنيفاتها يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة أثناء معالجة المشكلات الجلدية، ما يحتم استشارة طبيب مختص في هذا المجال، كونه أخبر بتشخيص الحالة وما يلائمها من تركيبة المنتج الكيميائية، بالإضافة إلى طريقة استخدامه.

وللوقوف على هذه الفروقات التركيبة، تقول هورباس، إنه لا بد من معرفة الآتي:

1- الكريم: وهو الأكثر شيوعاً واستخداماً بين النساء، وهو يتكون من مستحلب الماء والزيت بنسب متساوية تقريباً، بحيث يخترق الطبقة الخارجية من الجلد بشكل جيد لتكوين حواجز لحماية البشرة.