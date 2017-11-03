10 نصائح للاستمتاع فوق السحاب

نسرين درزي (أبوظبي)

التخطيط للسفر وقضاء الإجازات السياحية بين البلدان المختلفة، هاجس لمختلف الفئات الاجتماعية التي ما إن تسألها عن أعظم أحلامها حتى ويكون الجواب: ركوب الطائرة والقيام بجولة حول العام، ومع تطور عالم الطيران والنمو الواسع الذي تشهده الخطوط الجوية في قطاع الترفيه، بات التواجد على متن الطائرة جزءاً من التجربة السياحية التي من المفيد اغتنامها منذ لحظة الإقلاع.

وعن ضرورة الاستمتاع على متن الطائرة كنزهة متفردة لا تتوافر على الأرض، قال الطيار ستيف أولرايت، من الخطوط الجوية البريطانية، إن رحلات السفر تبدأ من لحظة الصعود إلى درج الطائرة، ومن المفيد اعتبار ساعات التحليق من ضمن تجربة التغيير التي يبحث عنها المسافر عبر تنقله من بلد لآخر، وذكر لـ «الاتحاد» أن الأشخاص الذين لا يخططون جيداً لكيفية قضاء وقتهم فوق السحاب يفوتهم الكثير من الأحداث المثيرة التي لا يمكن عيشها إلا في الأجواء، ونصح بالتعامل مع الرحلات الطويلة على أنها إجازة حقيقية تنطلق من أعماق النفس إلى مساحات التأمل والاسترخاء، ودعا الأشخاص الذين يتجنبون السفر بسبب انزعاجهم من الجلوس لساعات على مقعد الطائرة، إلى أن يطلعوا على دورات متخصصة حول الطيران بثقة لأنها تساعدهم في التعرف إلى عالم الاستمتاع على الطائرات.وعند السفر مع شخص يعاني الملل أثناء الطيران، ولعدم إفساح المجال له للتأفف والضجر، قال أولرايت إنه يمكن تحويل الرحلة إلى جلسة نقاش ودية حتى ما قبل التحليق والتداول في مواضيع تثير اهتمامه ليبقى مشغولاً، كالتحدث عن الوجهة المقصودة وما تتميز به من طبيعة وثقافات، واستخدام الألعاب الإلكترونية أو الوسائل الترفيهية المتاحة على متن الطائرة، ويمكن لفت انتباهه إلى اغتنام فرصة الهدوء لكتابة رسالة أو قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم، مع التركيز على ضرورة الاستمتاع بتناول وجبة كما لا يمكنه فعل ذلك في مكان آخر على الأرض.

ولرحلة مريحة ينصح أولرايت بما يلي:

* تذكّر أن اضطرابات الطيران ورغم كونها مزعجة، فإنها ليست خطيرة، وهي أمر اعتيادي تتسبب به الطبيعة أثناء التحليق.