إرهابي نيويورك يطلب رفع راية «داعش» في غرفته

نيويورك (أ ف ب) -

اعترف المهاجر الأوزبكستاني الذي نفذ أعنف هجوم في نيويورك منذ 16 عاماً أنه تصرف باسم تنظيم «داعش» وأنه «راض» عما فعله وأنه خطط لشن هجوم منذ سنة، بحسب ما أعلنه المحققون الأربعاء.

وتبينت هذه التفاصيل المروعة بعد أن وجه المدعون الفدراليون اتهامات بالإرهاب إلى سيف الله سايبوف الذي مثل فيما بعد أمام المحكمة على كرسي متحرك اذ أصيب في البطن بنيران الشرطة، وذلك بعد 24 ساعة على دهسه بشاحنة صغيرة حشدًا من المارة وراكبي الدراجات الهوائية قبل أن يصطدم بحافلة مدرسية.

وتوعد الرئيس دونالد ترامب بتشديد إجراءات برنامج تأشيرات قال إنه سمح للرجل البالغ من العمر 29 عامًا بالهجرة إلى الولايات المتحدة في 2010، مضيفا انه «سيفكر بالتأكيد» في إرسال المشتبه به إلى معتقل غوانتانامو قبل أن يدعو إلى إعدامه.

وأوقع الهجوم 8 قتلى، خمسة منهم أصدقاء من الأرجنتين كانوا يحتفلون بمرور 30 عاما على تخرجهم من المدرسة الثانوية، وأم بلجيكية، وأميركيين اثنين من نيويورك ونيوجرسي المجاورة.

وجرح 12 شخصاً لا يزال 4 منهم في حالة الخطر، في أسوأ هجوم على العاصمة المالية للولايات المتحدة منذ هجوم تنظيم القاعدة بطائرات مختطفة في 11 سبتمبر 2001.