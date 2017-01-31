تأسيس أول جمعية لشعراء الإمارات ومقرها الفجيرة

عجمان (وام)

أسس مجموعة من الشعراء الإماراتيين «جمعية شعراء الإمارات»، كأول جمعية من نوعها على مستوى الدولة، بهدف المحافظة على الموروث الشعري الإماراتي وصقل المواهب الشعرية، إضافة إلى بناء منهج شعري يرتكز على اللهجة الإماراتية، وصولاً إلى إنشاء جيل من الشعراء يكونون قدوة تحتذيها الأجيال القادمة.

وقال الشاعر علي بن محمد الصريدي، رئيس جمعية شعراء الإمارات «الجمعية أشهرت رسمياً في وزارة تنمية المجتمع تحت رقم 166، وفقاً للقرار رقم 545 لعام 2016، ومقرها إمارة الفجيرة.. وأسسها 33 شاعراً إماراتياً، وهي الآن قيد تدشين مقرها تحضيراً للانطلاق الفعلي».

وأكد رئيس جمعية شعراء الإمارات أهمية إنشاء الجمعية، كونها الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي جاءت وليدة الحاجة إلى وجود كيان يجمع الشعراء القاطنين بها، على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم.. موضحاً أن الجمعية تسعى لاستقطاب الشعراء كافة، سواء كانوا مقيمين أم وافدين. ودعا كل من يجد في نفسه الموهبة إلى أن يبادر بالانضمام إليها.