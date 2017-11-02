معرض ومسابقات وعروض لشخصيات الرسوم المتحركة

الشارقة (الاتحاد)

يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين، ‬عشاق ‬القصص ‬المصورة، ‬والرسوم ‬المتحركة ‬في ‬معرض ‬فني ‬يستضيف ‬لوحات ‬لفنانين ‬من ‬مختلف ‬بلدان ‬العالم.

ويضيء المعرض على فن أشرطة الرسوم المتوالية أو المتسلسلة تباعاً، والذي مهد لفنون التحريك وصنع الأفلام الكرتونية وابتكار الشخصيات الهزلية، كما يقدم مسابقة أزياء القصص المصورة، التي تفتح أبوابها أمام عشاق الشخصيات الكرتونية لارتداء الأزياء والحلي لتجسيد شخصية من عالم القصص المصورة، أو السينما، أو ألعاب الفيديو، أو الرسوم المتحركة، أمام الجمهور.

وتنقسم المسابقة إلى قسمين: الأول للعروض الفردية وتتراوح جوائزها بين (1500-2500 درهم)، والقسم الثاني للعروض الجماعية وتتراوح جوائزها بين (2000-3000 درهم)، إضافة إلى الهدايا العينية. إلى ذلك، هناك عروض جوالة يقدمها الأبطال الخارقون مثل باتمان، وسبايدرمان، ووندرومان، وورش تدريبية مجانية حول تصميم الشخصيات الكرتونية، وجلسات نقاشية مع متخصصين عالميين في رسم القصص المصورة.