ولي عهد الشارقة يزور جناح شرطة الإمارة

الشارقة (الاتحاد)

قام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بزيارة جناح القيادة العامة لشرطة الشارقة المشارك بالدورة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث كان في استقباله العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وعدد من كبار الضباط.

واطلع سموه خلال الزيارة على الإصدارات التي يعرضها الجناح، حيث قام العميد الزري بإهداء سموه نسخة من الإصدار الخاص بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة: «من قصتي خذوا العبر»، وفيه 36 قصة حقيقية من تجارب نزلاء المؤسسة أعدها أحد النزلاء.

ويحتوي الجناح على 50 إصدارا من بينها 10 إصدارات جديدة لمركز بحوث شرطة الشارقة، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن الامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، على إتاحة الفرصة لشرطة الشارقة ودوائر الخدمة المجتمعية في الإمارة للمشاركة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ودعمه المستمر لكافة المؤسسات والدوائر الحكومية وشرطة الشارقة وتشجيعها على الاهتمام بالكتاب والقراءة، وتنمية المعرفة.