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استقبل رئيس أوغندا وبحث معه تعزيز علاقات التعاون والصداقة في مختلف المجالات

محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على توسيع علاقاتها مع جميع الدول الصديقة
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تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ، مساء أمس، فخامة الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الذي يقوم بزيارة للبلاد حالياً.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالرئيس الأوغندي والوفد المرافق، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان علاقات التعاون والصداقة وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة.

وتم خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، استعراض الفرص والإمكانات المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي وتنميته بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين للوصول بالعلاقات إلى مستويات متقدمة وتخدم المصالح المتبادلة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توسيع علاقاتها مع جميع الدول الصديقة وفق مبادئ الثقة المتبادلة والاحترام والتفاهم المشترك، مشيراً إلى أن ما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوغندا من علاقات صداقة متينة ومتنامية يخدم تطلع البلدين لبناء شراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتنوعة. ... المزيد
     
 

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