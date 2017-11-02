مصر: إحالة 24 من «الإخوان» إلى محكمة أمن الدولة

القاهرة (وكالات)

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة 24 متهماً، بينهم 13 هارباً، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدة تهم منها تولي قيادة بجماعة «الإخوان» والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أمس أن هؤلاء يواجهون تهم الاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة.

وأشارت إلى أن نيابة أمن الدولة العليا عثرت في منزل القيادي حسن مالك على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط الجماعة للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأميركي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. وأوضحت أن هذه المطبوعات تتضمن القيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.

وأشارت الى ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء الجماعة والجماعات «الإرهابية» بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.