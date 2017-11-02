مشروع قانون «ديمقراطي» لمنع ترامب من المبادرة بقصف كوريا الشمالية

واشنطن (رويترز)

تقدم ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون الليلة قبل الماضية، يقولون إنه يمنع الرئيس دونالد ترامب من المبادرة بتوجيه ضربة نووية أولى لكوريا الشمالية، ما يلقي الضوء على القضية قبل أيام من أولى زيارات ترامب الرئاسية لآسيا. في وقت وصفت بيونج يانج ترامب «بالمختل عقلياً ولا أمل في علاجه» في هجوم شخصي لاذع وسط تصاعد التوتر على خلفية برنامج كوريا الشمالية النووي. ومن شأن مشروع القانون المقترح إذا أقر، منع ترامب أو أي رئيس أميركي آخر، من شن هجوم على كوريا الشمالية، أو إنفاق المال على ضربة عسكرية دون موافقة الكونجرس ما لم تبدأ كوريا الشمالية بمهاجمة الولايات المتحدة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، إن بيونج يانج قد تتمكن خلال بضعة أشهر فقط، من تطوير القدرة على توجيه ضربة للولايات المتحدة بسلاح نووي وهو افتراض تعهد ترامب بأنه لن يتحقق. وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الراعي الرئيسي لمشروع القانون المقترح للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف «أشعر بالقلق من ألا يتحرى المستشارون حماس الرئيس». وأبدى بعض الجمهوريين كذلك قلقهم من أسلوب خطابة ترامب لكن لم يدعم أي منهم مشروع القانون الذي يؤيده 7 ديمقراطيين والسيناتور المستقل بيرني ساندرز.