«الدواسر» تؤيد قرار البحرين بمقاطعة أي قمة تحضرها قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

ثمن شيخ قبيلة الدواسر في البحرين والدمام، عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله الدوسري، قرار مملكة البحرين بعدم حضورها أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر، معتبراً إياه الطريق القويم والنهج الحكيم لدعوة قطر إلى العودة للصف الخليجي من خلال تصحيح مسارها.

كما أشاد بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، باتخاذ الإجراءات التي تحول دون استغلال ما تشهده البحرين من انفتاح للإضرار بأمنها واستقرارها، موضحاً أن مملكة البحرين كما قال عنها الملك ستظل واحة أمن واستقرار وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها. وقال الدوسري إن الملك وضع ملامح استراتيجية لتعامل مملكة البحرين مع كل الجهات التي تعبث بالأمن والاستقرار.