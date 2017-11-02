كانييه ويست يهاجم تايلور مجدداً بمقطع أغنية

نيويورك (أ ف ب)

يشارك كانييه ويست في مقطع مقتضب في أغنية لمغني راب آخر نشرت أمس الأول الثلاثاء، ويبدو أنه يعيد فيها إحياء الخلاف مع المغنية تايلور سويفت، بعد حوالي عام على دخوله المستشفى للمعالجة.

ففي نهاية نوفمبر 2016، دخل مغني الراب إلى المستشفى في لوس أنجلوس، للعلاج من الضغط النفسي والتعب الشديد.

وكان كانييه ويست ألغى خلال الأسابيع السابقة جزءا كبيرا من جولة كانت مقررة له منهيا إياها بشكل مبكر في حفل في مدينة ساكرامنتو.

وشارك كانييه في أغنية «دات سايد» لمغني الراب اتلانتا سايهاي ذي برينس، في مقطع مقتضب تقرب مدته من دقيقة، يسرد فيه ويست ما يبدو أنها قصة من حياته.

ويقول في هذا المقطع «لا أحتاج لأصدقاء، لا أجد منفعة في المصادقة»، حاملا على من يصفهم بأنهم «حاقدون».

ويتطرق كانييه ويست إلى من «يصبحون مشاهير بفضلكم» ما يبدو أنه غمز من قناة تايلور سويفت التي يواجه وزوجته كيم كارداشيان مشكلات معها منذ العام الماضي.

وفي أغنيته «فايموس»، أوضح مغني الراب أن تايلور سويفت نالت شهرة بفضله.

واستخدمت تايلور سويفت أيضاً أغنيتها الأخيرة «لوك وات يو مايد مي دو» للرد على كانييه.