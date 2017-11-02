محمد بن راشد يشهد انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي تحت عنوان: «أفريقيا الغد: جيل جديد من رواد الأعمال»، بمشاركة رفيعة المستوى واستثنائية من رؤساء عدة دول أفريقية، وأكثر من 11 وزيراً وعدد من كبار المسؤولين في مختلف البلدان الأفريقية.

وتفقد سموه عدداً من المنصات العارضة المحلية منها والأجنبية، وتوقف عند منصة «دبي إكسبو 2020»، حيث شرحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020»، لدى توقفه عند مجسم ضخم لموقع المعرض العالمي، والتعرف إلى تفاصيل المراحل التي تم إنجازها في منشآت المعرض ذي المواصفات العالمية والمدة التي يستغرقها حتى بلوغ بنيانه التمام، ويصبح أيقونة معمارية وسياحية واستثمارية فريدة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهود مكتب «دبي إكسبو 2020»، وجميع أفراد الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالحدث، ودعاهم لإبراز هذا المعرض الدولي المميز بصورة حضارية لا مثيل لها سابقاً، بحيث يعكس الوجه الحضاري والإنساني الراقي لدولتنا الحبيبة وشعبنا المبدع، ويحقق الأهداف الوطنية العليا لبلادنا.

واستمع سموه للكلمة الافتتاحية الرئيسة للمنتدى والتي ألقتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورحبت برؤساء جمهوريات أوغندا ورواندا وسيشل ورؤساء الحكومات في عدد من الدول الأفريقية، ووزراء ومختصين وخبراء ورجال أعمال، وأعربت عن ثقتها بأن هذا المنتدى سيحقق نتائج إيجابية على طريق إيجاد وخلق فرص استثمارية مشتركة بين الإمارات والدول الأفريقية من جهة، وبين هذه الدول والدول الأجنبية المعنية بتوظيف أموالها في الاستثمارات الأفريقية، خاصة على مستوى القطاع الخاص الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز اقتصادات واستثمارات الدول في مختلف الميادين.