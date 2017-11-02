كوزمين: «السابعة» مثيرة وليست حاسمة!

منير رحومة (دبي)

أشار كوزمين مدرب شباب الأهلي دبي، إلى أن مباراة الجزيرة غداً، تعد اختباراً جديداً أمام فريق جيد جداً، ويملك مجموعة من اللاعبين يتمتعون بمهارات عالية، سواء المواطنين الدوليين أو الأجانب. وأضاف: رغم البداية غير الجيدة للجزيرة هذا الموسم، إلا أنه يبقى قوياً، وينتظر عرضاً جيداً من «فخر أبوظبي» في لقاء الغد.

وشدد كوزمين على أن فريقه مطالب بأن يكون جاهزاً على جميع المستويات، من التحلي بالتركيز والانتباه، وتفادي الأخطاء والمحافظة على التوازن، بالإضافة إلى تفعيل اللعب الهجومي وتسجيل الأهداف، موضحاً أن شباب الأهلي دبي، لم يسجل في آخر مباراتين، إلا أنه صنع العديد من الفرص، متمنياً أن تعود شهية التهديف للفريق في لقاء الغد.

وبشأن قلقه لعدم الفوز، والتسجيل في آخر مباراتين، قال كوزمين: وضعية الفريق صعبة، لأن اللاعبين يحاولون بذل جهد كبير من أجل تقديم أفضل المستويات، وتحقيق النتائج الإيجابية، والفريق مطالب بإيجاد التجانس السريع.

وأضاف: الفوز قد يقلقني في بعض الأوقات، لأن الجهاز الفني يلاحظ بعض المشاكل الفنية التي تحتاج إلى علاج وتصحيح.

أما فيما يتعلق بأهمية الجولة السابعة في التأثير على بقية مشوار المنافسة بالدوري، أشار إلى أنه يتمنى أن يبقى الدوري متوازناً لمصلحة الكرة بشكل عام، والمستويات أصبحت مقاربة، ويجب احترام جميع المنافسين لحصد النتائج الجيدة، والمؤكد أن الجولة مؤثرة إلا أنها ليست حامسة.

وتمنى كوزمين أن تشهد مباراة شباب الأهلي- دبي والجزيرة عرضاً فنياً راقياً، لأن مباراة فريقه مع الوحدة في الجولة الماضية جاءت ممتعة، والدليل أن الجميع لا يتذكر اسم حكم المباراة، بل يتذكر الأداء القوي من الفريقين.