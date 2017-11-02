دبي (الاتحاد)

علمت «الاتحاد» أن لجنة الانضباط أصدرت حكمها على ليما وكايو بالإيقاف مباراتين، مساء أمس الأول، في 3 ورقات حيثيات للقضية، جاء خلالها تشديد اللجنة على أن هذا السلوك يعتبر «غير مسؤول» من لاعبين يفترض أنهم محترفون وعليهم الالتزام بالسلوك القويم والروح الرياضية، حيث تجاوز ليما كما تجاوز كايو بحركة «الذبح»، ورأت اللجنة في الحيثيات أن مثل هذه التصرفات أو الفيديوهات، من شأنها أن تنشر السلوك التعصبي بين جماهير الدوري، كما أنها تعتبر إساءة لكيان رياضي.

وتفيد المتابعات أن اللجنة شاهدت الفيديو أكثر من مرة، كما استدعت ممثلاً من الوصل، بالإضافة إلى محامي النصر، وحضر محمد العامري المدير التنفيذي للوصل الاجتماع وقدم مذكرة من ورقتين حملت طلبين، وفق مصادر رسمية، الأول رفض الشكوى شكلاً وموضوعاً، لعدم احتواء الفيديو على أي إساءة، وعدم وجود ما يشير إلى نادي النصر في أحداث اللقطات المسجلة للاعبين، والثاني، ينص على أنه في حالة رفض مطلب الوصل، بعدم نظر الشكوى، فإن النادي يطلب تأجيل الحكم في القضية، لحين إعداد مذكرة قانونية، والرد على مذكرة النصر وعلى الشكوى، خاصة أن النادي تلقى إخطاراً بوجود شكوى ضد لاعبيه، قبل عقد الجلسة بساعتين فقط، ما يمكن اعتباره مدة غير كافية لإحضار اللاعبين أو لتجهيز مذكرة للرد على شكوى النصر، ما يعني أن التسرع في الحكم يعتبر إجراء غير عادل، بحسب وجهة نظر الوصل.

من جهة ثانية، علمت «الاتحاد» أن شكوى النصر، اشتملت على 13 ورقة عبارة عن مذكرة قانونية، بالإضافة إلى قصاصات لصحف سابقة، تناولت قضية «رقصة البطريق»، التي سبق وأداها ليما في مناسبة سابقة، حيث دفع المحامي النصراوي، باعتبار أن تلك الحركة أصبحت متعمدة للإساءة إلى النادي والمنتمين إليه، كما وصل الأمر إلى درجة استخدام الطريقة نفسها، وهي «رقصة البطريق»، عند تسجيل اللاعبين الناشئين من الوصل في مرمى النصر، للإساءة للنادي وجماهيره، بحسب دفوع المحامي الذي رأى أن في ذلك إهانة وإساءة للناشئين.

فيما كان موقف لجنة الانضباط، أكثر صرامة في التعامل مع الواقعة، حيث استخدمت حقها في الفصل في الشكوى، بناء على المادة 7 من لائحة الانضباط في الفقرات (أ) و(ح) والتي تنصل على التالي: تختص اللجنة بتطبيق القواعد الانضباطية، وفرض عقوبات انضباطية، على من يتعرض بالإساءة، إلى هيئات ولجان الاتحاد، وأعضائها، والروابط أو الأندية.

ورفضت اللجنة مطلب الوصل بالتأجيل، واعتبرت أن حضور ممثل عن النادي وتقديم ورقتين، للرد على الشكوى، يعتبر دفاعاً قانونياً، يؤخذ به وبالتالي رفضت المطلب الأول للنادي وقبلت شكوى النصر ونظرتها، كما استمعت لمحامي النصر، وبعد الاستماع للفيديو قررت اللجنة معاقبة كايو وليما بالإيقاف مباراتين.