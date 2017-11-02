سباق ليوا المجتمعي للدراجات غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يُنظم مجلس أبوظبي الرياضي غداً سباق ‬ليوا ‬المجتمعي ‬للدراجات ‬الهوائية ‬في ‬منطقة ‬الظفرة ‬بتمام ‬السابعة ‬صباحاً، ‬ضمن ‬أجندة ‬الفعاليات ‬الرياضية ‬المجتمعية ‬للمجلس ‬ودورها ‬في ‬تشجيع ‬شرائح ‬المجتمع ‬على ‬الممارسة ‬الرياضية ‬واتخاذها ‬نمطاً ‬لحياة ‬صحية ‬وأسلوباً ‬مثالياً ‬لتحسين ‬اللياقة ‬البدنية.

وستكون نقطة انطلاقة السباق من أمام فندق ليوا، ويقام السباق في ضوء أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي للعام الحالي، والتي تشمل 12 سباقاً، حيث سيكون سباق ليوا المجتمعي هو الأول في هذا الموسم في منطقة الظفرة.

وقال خالد القبيسي مدير مشروع أول في مجلس أبوظبي الرياضي: «يمثل سباق ليوا استكمالاً لسباقاتنا المجتمعية المتنوعة جغرافياً، ونهدف من خلال تنظيمنا لهذا السباق توسيع قاعدة المشاركين لتشمل منطقة الظفرة، وسط منافسة كبيرة يخوضها المتسابقون عبر تلال صحراء ليوا الرائعة، لتحسين نمط الحياة الصحية لأفراد المجتمع، والتي تعزز تواصل وتفاعل فئات المجتمع بالرياضة بكل ألعابها ومسابقاتها، موضحاً أن «أبوظبي الرياضي» يولي اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية في المجتمع وتحفيز الجميع على جعل الرياضة نمط الحياة الصحية.