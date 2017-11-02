سباق ليوا المجتمعي للدراجات غداً

أبوظبي (الاتحاد)
يُنظم مجلس أبوظبي الرياضي غداً سباق ليوا المجتمعي للدراجات الهوائية في منطقة الظفرة بتمام السابعة صباحاً، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس ودورها في تشجيع شرائح المجتمع على الممارسة الرياضية واتخاذها نمطاً لحياة صحية وأسلوباً مثالياً لتحسين اللياقة البدنية.
وستكون نقطة انطلاقة السباق من أمام فندق ليوا، ويقام السباق في ضوء أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي للعام الحالي، والتي تشمل 12 سباقاً، حيث سيكون سباق ليوا المجتمعي هو الأول في هذا الموسم في منطقة الظفرة.
|
|