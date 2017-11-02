الهاجري يترأس وفد الأولمبية باجتماعات «أنوك»

دبي (الاتحاد)

غادر المهندس داوود الهاجري، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالإنابة، إلى العاصمة التشيكية براغ، لحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» التي تستمر أعمالها على مدار يومين.

ويترأس الهاجري وفد الإمارات المشارك في الاجتماع، يرافقه حسن طالب المري مدير المكتب الفني لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وتشهد الجمعية العمومية عقد اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، ويختتم البرنامج بحفل توزيع جوائز اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، بالإضافة إلى استعراض التقارير الخاصة بالاستحقاقات والمحافل المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المزمع إقامتها في شهر فبراير المقبلة في مدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية. و«الألعاب الأولمبية» للشباب في بوينس آيريس العام المقبل، وأولمبياد طوكيو عام 2020.