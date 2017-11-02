«أبوظبي الأول» البنك الرسمي لجائزة الاتحاد للطيران للفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن القائمون على سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1» في أبوظبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول، ليكون البنك بموجبها الرسمي للسباق، وتدخل الاتفاقية التي تمتد لسنتين حيز التنفيذ اعتباراً من نوفمبر، وتزامناً مع انطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، وبموجب الاتفاقية التي جمعت الطرفين، سيتم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في السباق الختامي بكؤوس خاصة مقدمة من بنك أبوظبي الأول، كما يقوم البنك بتتويج الفريق الفائز بلقب الصانعين بكأس مصممة خصيصاً للسباق وتحمل رمز «الأول».

ووفقاً للاتفاقية، يقوم بنك أبوظبي الأول بتوفير وإدارة جميع أجهزة الصراف الآلي الـ 14 في حلبة مرسى ياس بشكل حصري وإتاحتها أمام ضيوف السباق، كما تمنح اتفاقية الرعاية صفة الراعي المصرفي الحصري ليعرض علامته التجارية في مختلف أنحاء حلبة السباق.

وستتاح أمام زوار السباق فرصة التعرف على الخدمات التي يقدمها بنك أبوظبي الأول وتجربتها في منصة خاصة للبنك في منطقة المشجعين، وذلك ضمن أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية لهذا العام.

وبُعيد التوقيع على الاتفاقية في احتفالية رسمية استضافها المقر الرئيسي للبنك قال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول: «يعتبر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى واحداً من أكبر الأحداث الرياضية التي تستضيفها المنطقة، حيث يلتزم بنك أبوظبي الأول بدعم رؤية إمارة أبوظبي لتكون وجهة رئيسية لكبرى الفعاليات ومركزاً رياضياً عالمياً، باعتباره البنك الأكبر في الدولة». وتابع عبد الحميد سعيد: «نحن فخورون بأن نكون البنك الرسمي للسباق، وأن نساهم بشكل فعال في الترويج لأبوظبي ودولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي». بدوره قال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: «نحن سعداء بالإعلان عن «أبوظبي الأول» ليكون البنك الرسمي خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى، حيث تعزز هذه الشراكة الجديدة المكانة التي يتمتع بها سباق جائزة أبوظبي الكبرى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفر انتشاراً عالمياً وحصرياً للبنك الرائد في أبوظبي».