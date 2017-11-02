نورة العلي.. 10 سنوات من التطوع

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت نورة العلي حضوراً لافتاً في أول أيام البطولة، بتواجدها منذ الصباح الباكر كمتطوعة في ميدان الجولف بالسعديات، فحبها وشغفها في التطوع جعلها موجودة منذ السادسة صباحاً على واجهة الاستقبال، لتقديم بطاقات الدخول للمتسابقات، وقالت العلي: «حب التطوع لازمني منذ ما يقارب 10 سنوات»، وأضافت: «انتهيت للتو من التطوع في مسابقة المهارات العالمية في «أدنيك»، التي أقيمت منافساتها الشهر الماضي، وسعيدة بالتطوع اليوم في إحدى بطولات الجولف النسائية، خصوصاً وأن منافساتها تقام في نادي الجولف في السعديات، الذي يتميز بتصميمه الجميل والنادر، وسعة حجمه، وإطلالته الرائعة، بين رمال وبحر أبوظبي».

وواصلت: «التطوع عمل محبب إلى قلبي، وأبحث باستمرار عن أجندة أبوظبي وفعالياتها لتقديم المساعدة في الفعاليات المقامة، وسبق لي التطوع خارج الإمارات، في كل من كندا وفرنسا وبريطانيا، حيث ترعرعت، وفي السنوات الأربعة الماضية، كان التطوع في إمارة أبوظبي، ومحطتي القادمة هي المشاركة والتطوع في «الأولمبياد الخاص 2019»، التي تستضيفه العاصمة، ومتشوقة جداً لخوض هذه التجربة وأنتظرها بفارغ الصبر، لكونها تختلف شكلاً ومضموناً عن بقية الفعاليات، وأنا على يقين أن هذه الفعالية بالذات، تحتاج من الجميع التطوع والتضافر لخدمة ونجاح الأولمبياد المقامة لأول مرة في الإمارات، فهو عمل إنساني يخدم الفرد والمجتمع».

وتابعت: «اكتسب العديد من الخبرات والمهارات نتيجة التطوع، وفي مقدمتها تكوين العلاقات مع مختلف الأشخاص من جنسيات عدة، إضافة إلى تبادل الثقافات».واختتمت: «في جولف السعديات بالتحديد، تعرفت عن قرب ما هي رياضة الجولف، وأفضل الأوقات لممارستها، ومن هن المصنفات عالمياً في هذه اللعبة، والجميل هو رؤيتهن عن قرب في المنافسات».