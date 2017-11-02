سيميوني: علينا الحفاظ على إصرارنا

مدريد (د ب أ)
أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن استيائه وحزنه للتعادل المخيب للآمال 1 / 1 لفريقه مع كارباكا أجدام بطل أذربيجان في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لدوري الأبطال.
وأوضح سيميوني أن «القدر والحظ» وقفا ضد فريقه في هذه المباراة.
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وأضاف: في الشوط الثاني، كان علينا أن نلعب بإصرار أكبر لتحقيق الفوز، ولكن الحظ لم يحالفنا.
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وأشار إلى أن الفريق كان يستحق الفوز في المباراة ولكنه فشل في تحقيقه. وأضاف: علينا الحفاظ على إصرارنا وثقتنا بالفريق.
ورفض سيميوني توجيه انتقادات لأداء مهاجمي أتلتيكو، وقال: علينا مواصلة العمل لخلق الفرص. ننتظر الفوز دائماً ولكننا تعادلنا في هذه المباراة.