سيميوني: علينا الحفاظ على إصرارنا

مدريد (د ب أ)

أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن استيائه وحزنه للتعادل المخيب للآمال 1 /‏ 1 لفريقه مع كارباكا أجدام بطل أذربيجان في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لدوري الأبطال.

وأوضح سيميوني أن «القدر والحظ» وقفا ضد فريقه في هذه المباراة.

وقال سيميوني، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: بدأنا المباراة بشكل جيد، وصنعنا عدة فرص في الدقائق العشرين الأولى لنفتتح التسجيل، ثم أحرز المنافس هدفاً جميلاً من أول فرصة له.

وأضاف: في الشوط الثاني، كان علينا أن نلعب بإصرار أكبر لتحقيق الفوز، ولكن الحظ لم يحالفنا.

ويرى سيموني أن الوقت تسرب من بين يدي لاعبيه، نظراً لحالة القلق التي سيطرت عليهم.

وأشار إلى أن الفريق كان يستحق الفوز في المباراة ولكنه فشل في تحقيقه. وأضاف: علينا الحفاظ على إصرارنا وثقتنا بالفريق.

ورفض سيميوني توجيه انتقادات لأداء مهاجمي أتلتيكو، وقال: علينا مواصلة العمل لخلق الفرص. ننتظر الفوز دائماً ولكننا تعادلنا في هذه المباراة.