«رأس الخيمة للإحصاء» يستعرض نتائج أعمال النصف الأول

رأس الخيمة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات اجتماعه الرابع لعام 2017 برئاسة د. عبد الرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة المركز ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وبحضور أصحاب الأعضاء، الشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي مدير تنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير، د. محمد عبداللطيف خليفة- أمين عام المجلس التنفيذي ومدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، وليد طبنجي مستشار أول - مكتب سمو الحاكم – حكومة رأس الخيمة، ود.ابراهيم عاكوم المدير التنفيذي للمركز،

وطالب رئيس مجلس الإدارة من المدير التنفيذي عرض فقرات جدول الأعمال للنقاش، وبعد اعتماد محضر الاجتماع السابق للمجلس اطلع المدير التنفيذي للمركز السادة الأعضاء على أهم إنجازات المركز ومخرجات المسوح التي نفذت خلال الربعي الأول الثاني من عام 2017.كما عرض المدير التنفيذي المسوح التي سينفذها المركز خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي والمتمثلة بالمسح الاقتصادي الربعي الثالث 2017 ومسح القوى العاملة ومسح الصحة.